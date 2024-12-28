Баскетболисты «Минска» обыграли «Автодор» в Единой молодёжной лиге

Сегодня команда Дмитрия Колтунова принимала сверстников из саратовского «Автодора». Наши парни с первых минут завладели инициативой и вырвались вперед. На большой перерыв отечественная дружина ушла с преимуществом в 22 очка. Во второй половине минчане продолжали контролировать ход встречи. И как итог – праздновали викторию с убедительным счетом 90:62. Самым результативным в составе хозяев стал Виталий Дучко, в его активе 19 очков. Завтра дружины проведут повторный поединок. В ходе нынешней домашней серии соперниками минчан также станут казанский УНИКС, «Пари Нижний Новгород», «Химки», московский МБА и красноярский «Енисей». Первый этап соревнований завершится в начале апреля будущего года, после чего восьмерка лучших клубов продолжит борьбу в сериях плей-офф.