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Две белорусские теннисистки откроют новый сезон на турнире в австралийском Брисбене

28 декабря 2024 17:35
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Ведущие белорусские теннисистки откроют новый сезон на турнире категории 500 в австралийском Брисбене и начнут борьбу со второго раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две белорусские теннисистки откроют новый сезон на турнире в австралийском Брисбене-1

Первая ракетка планеты Арина Соболенко в поединке 1/16 финала встретится с победительницей матча между Викторией Томовой из Болгарии и мексиканкой Ренатой Сарасуа. Соперницей Виктории Азаренко, которая сейчас занимает 20 место в мировом рейтинге, будет хозяйка корта Майя Джойнт или одна из победительниц квалификации.

Напомним, в прошлом сезоне Соболенко вышла в финал этих соревнований, уступив там представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Турнир стартует уже завтра и завершится 5 января

# Теннис

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