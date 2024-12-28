Две белорусские теннисистки откроют новый сезон на турнире в австралийском Брисбене

Ведущие белорусские теннисистки откроют новый сезон на турнире категории 500 в австралийском Брисбене и начнут борьбу со второго раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка планеты Арина Соболенко в поединке 1/16 финала встретится с победительницей матча между Викторией Томовой из Болгарии и мексиканкой Ренатой Сарасуа. Соперницей Виктории Азаренко, которая сейчас занимает 20 место в мировом рейтинге, будет хозяйка корта Майя Джойнт или одна из победительниц квалификации.

Напомним, в прошлом сезоне Соболенко вышла в финал этих соревнований, уступив там представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Турнир стартует уже завтра и завершится 5 января