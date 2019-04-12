Баскетболисты «Цмоков» уступили «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» вновь терпят поражение в Единой лиге ВТБ. На паркете минского Дворца спорта «драконы» уступили подмосковным «Химкам» – 92 на 108, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 23 матчах банковского турнира команда Ростислава Вергуна одержала всего три победы и заняла последнее место в общей таблице регулярного чемпионата.

Завершать этот сезон в Единой лиге ВТБ «Цмоки» будут тремя гостевыми матчами. Ближайший из них пройдет 14 апреля в Риге против ВЭФа.