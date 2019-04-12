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Александр Лукашенко поздравил Дарью Наумову с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике

12 апреля 2019 08:07
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Новости Беларуси. Очередной успех наших атлетов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Дарью Наумову с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике -1

Белоруска Дарья Наумова выиграла золотую медаль. В своей категории серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро стала второй в рывке с лучшей попыткой в 106 килограммов. В толчке белорусская штангистка, как и в рывке, справилась со всеми тремя подходами, показав максимальной результат. В итоге Наумова набрала в сумме 242 килограмма.

С золотом чемпионата Европы спортсменку поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил Дарью Наумову с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К твоим серебряным наградам Олимпиады 2016 года и планетарного первенства 2018-го теперь добавилась золотая медаль чемпионата Европы. Этим высоким результатом ты обязана прежде всего своему сильному характеру и целеустремленности.

Александр Лукашенко поздравил Дарью Наумову с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике -7

Александр Лукашенко поздравил Дарью Наумову с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике -9

Александр Лукашенко поздравил Дарью Наумову с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике -11

# Тяжелая атлетика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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