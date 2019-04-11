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70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска

11 апреля 2019 19:37
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Новости Беларуси. До II Европейских игр остается чуть больше двух месяцев. В преддверии мультиспортивного форума в белорусскую столицу приехали международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они побывали в «Минск-Арене» и на стадионе «Динамо» и высоко оценили эти спортивные объекты.

А журналисты из Euronews сняли очередной сюжет о том, как наши атлеты готовятся к стартам. Все подробности у корреспондента Оксаны Семашко.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-1

Белорусские спортсмены активно готовятся ко II Европейским играм. В этом году наша сборная по стрельбе, как никто другой, настроена на победу. Четыре года назад во время I Европейских игр завоевала две медали. Оттачивать мастерство до совершенства позволяет реконструированный тир.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-4

Виталий Бубнович, чемпион I Европейских игр:
Это уже мировой уровень, хотя строился этот тир как армейское стрельбище. Здорово просто, что он есть. Людей сколько, смотрите!

Кстати, специально для II Европейских игр в Минске ничего не строили. Акцент сделали на реконструкцию существующих площадок и их современное оснащение. 

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-7

Господин Вольфе, ученый из Швейцарии, в Беларуси впервые. На экскурсии на стадионе «Динамо» его переполняют восторженные эмоции. Приятно удивлен, ведь масштабная модернизация не помешала сохранить уникальность.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-10

Свен Даниэль Вольфе, ученый (Швейцария):
Мне кажется, что очень качественно сделали. У нас в Америке и Швейцарии не встречается такая классическая архитектура. И мне нравится очень, что сохранили исторические стены. Надеемся, что это будет в пользу не только для этих игр, но и еще для таких международных событий.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-13

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-15

Международные эксперты сегодня высоко оценили не только нашу спортивную инфраструктуру. Они обратили также внимание на общий комфорт в городе. Транспорт, гостиницы и общепит в шаговой доступности от спортивных арен.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-18

Оксана Семашко, СТВ:
Ровно через 70 дней вот эти места займут 18 тысяч участников. Именно такое число людей официально аккредитовано на II Европейские игры. Среди них больше тысячи наших коллег – журналистов из разных уголков мира.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-21

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-23

Все официально аккредитованные участники мультиспортивного форума смогут совершенно бесплатно воспользоваться общественным транспортом. К событию мирового масштаба по улицам пустят 300 новых автобусов и 60 электробусов с яркой символикой. Можно будет пересесть и на двухколесный транспорт. В распоряжении гостей – 20 километров.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-26

Одной из первых велодорожку опробовала звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева – в сюжете для Euronews. У биатлонистки шесть олимпийских наград. Для отдыха она выбирает велосипедные прогулки.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-29

В погоне за современным и новым не забыли и о живом украшении города. К июньскому форуму высадят 2 миллиона цветов.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-32

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-34

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-36

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-38

Далия Сафиуллина, архитектор (Россия):
В Минске мне очень приятно наблюдать, что большее и большее внимание уделяется именно городской среде. Очень много парков, у которых есть прекрасный потенциал. И очень здорово, что больше и больше активности начинает в этих парках возникать.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-41

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Город сейчас очень серьезно модернизируется, чтобы принять II Европейские игры. Такие форумы нужны, чтобы по-другому посмотреть на городскую инфраструктуру, сферу обслуживания, чтобы всё это поднять на новый, более высокий уровень.

Те, кто познакомился воочию, как преобразился Минск, с уверенностью говорят: после II Европейских игр развитая инфраструктура в нашей стране будет еще привлекательнее для туристов.

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска-44

# Европейские игры # Виталий Бубнович # Свен Даниэль Вольфе # Оксана Семашко # Фотофакт

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