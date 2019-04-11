70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска

Новости Беларуси. До II Европейских игр остается чуть больше двух месяцев. В преддверии мультиспортивного форума в белорусскую столицу приехали международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они побывали в «Минск-Арене» и на стадионе «Динамо» и высоко оценили эти спортивные объекты. А журналисты из Euronews сняли очередной сюжет о том, как наши атлеты готовятся к стартам. Все подробности у корреспондента Оксаны Семашко.

Белорусские спортсмены активно готовятся ко II Европейским играм. В этом году наша сборная по стрельбе, как никто другой, настроена на победу. Четыре года назад во время I Европейских игр завоевала две медали. Оттачивать мастерство до совершенства позволяет реконструированный тир.

Виталий Бубнович, чемпион I Европейских игр:

Это уже мировой уровень, хотя строился этот тир как армейское стрельбище. Здорово просто, что он есть. Людей сколько, смотрите! Кстати, специально для II Европейских игр в Минске ничего не строили. Акцент сделали на реконструкцию существующих площадок и их современное оснащение.

Господин Вольфе, ученый из Швейцарии, в Беларуси впервые. На экскурсии на стадионе «Динамо» его переполняют восторженные эмоции. Приятно удивлен, ведь масштабная модернизация не помешала сохранить уникальность.

Свен Даниэль Вольфе, ученый (Швейцария):

Мне кажется, что очень качественно сделали. У нас в Америке и Швейцарии не встречается такая классическая архитектура. И мне нравится очень, что сохранили исторические стены. Надеемся, что это будет в пользу не только для этих игр, но и еще для таких международных событий.

Международные эксперты сегодня высоко оценили не только нашу спортивную инфраструктуру. Они обратили также внимание на общий комфорт в городе. Транспорт, гостиницы и общепит в шаговой доступности от спортивных арен.

Оксана Семашко, СТВ:

Ровно через 70 дней вот эти места займут 18 тысяч участников. Именно такое число людей официально аккредитовано на II Европейские игры. Среди них больше тысячи наших коллег – журналистов из разных уголков мира.

Все официально аккредитованные участники мультиспортивного форума смогут совершенно бесплатно воспользоваться общественным транспортом. К событию мирового масштаба по улицам пустят 300 новых автобусов и 60 электробусов с яркой символикой. Можно будет пересесть и на двухколесный транспорт. В распоряжении гостей – 20 километров.

Одной из первых велодорожку опробовала звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева – в сюжете для Euronews. У биатлонистки шесть олимпийских наград. Для отдыха она выбирает велосипедные прогулки.

В погоне за современным и новым не забыли и о живом украшении города. К июньскому форуму высадят 2 миллиона цветов.

Далия Сафиуллина, архитектор (Россия):

В Минске мне очень приятно наблюдать, что большее и большее внимание уделяется именно городской среде. Очень много парков, у которых есть прекрасный потенциал. И очень здорово, что больше и больше активности начинает в этих парках возникать.