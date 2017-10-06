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Баскетболисты «Цмоки-Минск» с поражения стартовали в Единой Лиге ВТБ

06 октября 2017 19:57
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Новости Беларуси. «Драконы» на выезде встречались с с одним из фаворитов турнира  – подмосковными «Химками», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лишь во второй четверти игра команд была равной. В остальное время тон на площадке задавали хозяева, которые и победили 83:55.

Свой следующий матч минчане проведут 15 октября в Москве против победителя прошлого розыгрыша – ЦСКА.

Всего в нынешнем турнире участвует 13 команд, они проведут двукруговой турнир, а после восьмерка лучших продолжит спор в плей-офф.

# Баскетбол

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