«Для меня это были очень мрачные времена. Ты теряешь уверенность в своём теле и в том, кто ты есть»: история звезды НБА Гранта Хилла

Новости США. Грант Хилл был самым перспективным баскетболистом своего поколения, пока не травма лодыжки не разрушила его карьеру в 2000 году. Форвард команды «Детройт Пистонс» подписал контракт на 92 миллиона долларов с «Орландо Мэджик», но целых 6 лет он постоянно попадал в операционные. Спортсмен страдал от опасной для жизни инфекции стафилококка и аллергии на опиаты. Сегодня, когда в США активно сражаются с ростом зависимости от опиатов, Хилл делится своим опытом.

44-летний спортсмен описывает свое состояние. Он говорит об альтернативе болеутоляющим, вызывающих сильное привыкание. В том числе и об анестезии. Гранта Хилла называли новым Майклом Джорданом. А затем в его карьеру вмешалась травма лодыжки. Грант перенёс 11 изнурительных операций, во время одной из которых он чуть не умер. И только после этого он смирился с поражением и стал главным «а что, если…» в истории НБА. Годами он отказывался комментировать ситуацию. В его лечении использовали ближайшую альтернативу современной медицине: опиоиды. Грант Хилл:

Я даже не могу вспомнить все таблетки, которые мне давали. Я перенёс столько операций, что понадобится три руки, чтобы сосчитать их. Как и миллионы других американцев, Хилл согласился, что болеутоляющие, которые вызывают сильное привыкание, были неотъемлемой частью его лечения на протяжении 10 операций. В отличие от миллионов других американцев, он никогда не был зависим от лекарств, передозировка которыми сейчас становится в США главной причиной смерти людей в возрасте до 50 лет. Отчасти это связано с тем, что после одной из операций он перенёс серьёзную аллергическую реакцию на сочетание двух опиатов. Но в связи с тем, что зависимость от препаратов в стране достигает небывалых высот, 44-летняя звезда баскетбола рассказывает о своём ужасающем опыте, чтобы убедить пациентов искать альтернативные методы лечения. Грант Хилл (в интервью Daily Mail Online):

Для меня это очень личный вопрос. У меня было множество операций и реакций на опиоиды. Тогда я понятия не имел о проблемах с передозировкой. Я никогда не говорил открыто о тех препаратах. Но ни разу, пока я их использовал, я не чувствовал себя хорошо. Мне не нравилось их воздействие на мой желудок.

Давление: как игроки НБА соглашаются на всё, чтобы вернуться на площадку после операции Грант Хилл:

На игроков всегда оказывается негласное давление. Тебе кажется, что ты всех подводишь. Никто ничего не говорит, но ты чувствуешь, что должен играть. Как спортсмены, мы можем быть нетерпеливы и хотим вернуться как можно скорее. Если есть средство, которое поможет всё исправить, ты захочешь использовать его. Для многих это средство – это опиоиды. Едва ли Хилла можно назвать единственным, кто столкнулся с действием этих препаратов, чтобы ускорить выздоровление или прорваться и провести 82 игровых сезона. Многие игроки 90-х – например, Шакил О’Нил, Дей Уильямс, Рекс Чэпмен – откровенно рассказывали о беспроблемном доступе к большим дозам обезболивающих. О’Нил взахлёб рассказывал о чудесных свойствах лекарств ещё будучи главной звездой «Лейкерс». Уильямс впоследствии признал, что пристрастился к ныне запрещённому виду оксикодону – по свойствам близкого к героину – в течение 5 лет. А Чэпмен говорит, что в конце своей 12-летней карьере в НБА он «сидел» на викодине, что в итоге привело его к воровству и принесло дурную славу. Всё это заложило основу опиатной эпидемии.

Трагическая история борьбы Гранта Хилла с травмой, которая чуть не убила его и поставила точку в его карьере. Он был звездой нападения. В 1994 году он подписал контракт с «Пистонс» и выступал под общим номером 3. В том сезоне он стал новичком года. За время первых шести сезонов Хилл набрал 9,393 очков, сделал 3,417 подборов и 2,720 передач – результат, который превзошли только ЛеБрон Джеймс, Ларри Бёрд и Оскар Робертсон. Спустя шесть лет после того, как он проявил себя с лучшей стороны, он вывихнул лодыжку во время матча против «Филадельфии Севенти Сиксерс» 15 апреля 2000 года. Несмотря на его старания попасть в плей-офф, который начался неделей позже, ему стало только хуже. В итоге, по воспоминаниям Хилла, он пришёл сделать снимок, и доктор вскрикнул при виде его.