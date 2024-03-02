Баскетболистки «Минска» одержали 21-ю викторию в чемпионате Беларуси

Команда Андрея Вавлева встречалась с принципиальным соперником – «Горизонтом». И первая половина поединка, которая завершилась в пользу подопечных Натальи Трофимовой со счетом 34:28, нескромно намекала на возможную сенсацию. Ведь «Минск» в этом сезоне еще не знал поражений, в его активе только победы. Но в середине третьей четверти лидер чемпионата совершил рывок и вышел вперед – 41:40. Третий отрезок завершился также в его пользу – 45:40. «Горизонт» не смог противостоять на равных своему оппоненту, в итоге уступив со счетом 53:60.

Андрей Вавлев, главный тренер БК «Минск»: Не только начало, но и концовка не очень удачная. Свалились мы на какую-то непонятную пальбу. Давно пять на пять не тренировались. Поэтому самое красивое здесь – только результат. У нас некомплект на тренировке, пробуем, частями взаимодействуем, целиком не можем. На сборы три на три, национальные сборные, давно мы весь комплект не видели. Игра по качеству плохая, и наша, и оппонентов. Нечего оценивать, только расстраиваться.

Алексей Пынтиков, тренер БК «Горизонт»:

Соглашусь с тренером победившей команды, игра не лучшего качества. Но «Минск» победил, сделав намного меньше потерь, у нас потерь за 40 минут игры 26 получилось. И этот момент плюс упавший процент попаданий с игры, наверное, сыграл на руку нашим соперникам. Что касается нас, все объяснимо. Играли ограниченные ротации, хватает приболевших и травмированных в команде. В третьей четверти не хватило свежести. И за счет этого мы рывок «Минска» пропустили и превратились из лидирующих в догоняющих. «Минск» забрал победу, и они заслужено, как я понимаю, первыми в регулярке станут.

«Минск» продолжает удерживать лидерство в чемпионате. На его счету 42 балла. Гродненская «Олимпия» на второй позиции – у нее 39 очков. У «Горизонта» на балл меньше и третья строчка.