Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»
Новости Беларуси. БАТЭ завершает свое выступление в еврокубках этого сезона. Борисовчане не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
БАТЭ победил «Астану» 2:0, но покидает Лигу Европы
После гостевого разгрома от «Астаны» «желто-синим» нужно было обязательно забивать. И забивать очень много. Увы, но с этой задачей команда Алексея Баги справилась только частично.
Домашний поединок белорусский клуб провел на порядок лучше, чем гостевой. Шла 6-я минута, когда Максим Скавыш открыл счет. После чего борисовчане имели множество возможностей, чтобы развить успех еще до перерыва. Но не получилось. Во второй части поединка БАТЭ продолжал расшатывать оборону «Астаны» и преуспел. Правда, однажды. На 85-й минуте Евгений Яблонский делает счет 2:0. Но перевести противостояние в дополнительное время не удалось. БАТЭ уступает по сумме двух матчей – 2:3.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
О закономерностях говорить трудно, когда выиграла одна из команд, которая прошла дальше. Но я скажу так: мы чересчур большую фору со знаком минус привезли из Казахстана. То есть пропустили многовато и не забили, что очень важно для еврокубка.