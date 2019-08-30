Прямой эфир

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»

30 августа 2019 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БАТЭ завершает свое выступление в еврокубках этого сезона. Борисовчане не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ победил «Астану» 2:0, но покидает Лигу Европы

После гостевого разгрома от «Астаны» «желто-синим» нужно было обязательно забивать. И забивать очень много. Увы, но с этой задачей команда Алексея Баги справилась только частично.

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»-1

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»-3

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»-5

Домашний поединок белорусский клуб провел на порядок лучше, чем гостевой. Шла 6-я минута, когда Максим Скавыш открыл счет. После чего борисовчане имели множество возможностей, чтобы развить успех еще до перерыва. Но не получилось. Во второй части поединка БАТЭ продолжал расшатывать оборону «Астаны» и преуспел. Правда, однажды. На 85-й минуте Евгений Яблонский делает счет 2:0. Но перевести противостояние в дополнительное время не удалось. БАТЭ уступает по сумме двух матчей – 2:3.

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»-8

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
О закономерностях говорить трудно, когда выиграла одна из команд, которая прошла дальше. Но я скажу так: мы чересчур большую фору со знаком минус привезли из Казахстана. То есть пропустили многовато и не забили, что очень важно для еврокубка.

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»-11

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»-13

Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»-15

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приходим за настроением и мотивацией»: в Минске подводят итоги марафона здоровья САД
29 августа 2019 21:10

«Приходим за настроением и мотивацией»: в Минске подводят итоги марафона здоровья САД

Минчанка Альбина Лещук выиграла юниорский чемпионат мира по снукеру
29 августа 2019 20:14

Минчанка Альбина Лещук выиграла юниорский чемпионат мира по снукеру

БАТЭ победил «Астану» 2:0, но покидает Лигу Европы
29 августа 2019 19:41

БАТЭ победил «Астану» 2:0, но покидает Лигу Европы