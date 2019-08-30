Бага после матча БАТЭ с «Астаной»: «О закономерностях говорить трудно»

Новости Беларуси. БАТЭ завершает свое выступление в еврокубках этого сезона. Борисовчане не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ победил «Астану» 2:0, но покидает Лигу Европы

После гостевого разгрома от «Астаны» «желто-синим» нужно было обязательно забивать. И забивать очень много. Увы, но с этой задачей команда Алексея Баги справилась только частично.