БАТЭ победил «Астану» 2:0, но покидает Лигу Европы

Новости Беларуси. БАТЭ провел ответный поединок в рамках раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. В соперниках была «Астана» из Нур-Султана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После разгромного поражения недельной давности команде Алексея Баги нужно было забивать как минимум три мяча. «Желто-синие» с первых минут пошли вперед и создали немало моментов возле ворот гостей, но реализация возможностей снова подвела белорусского чемпиона.