Азаренко о матче с Сонмез: «Я просто играю в теннис и стараюсь выложиться на максимум»
Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче 1/8 финала она нанесла поражение Зейнеп Сонмез из Турции со счетом 6:3, 6:3. После поединка соперница белоруски сказала, что для нее было честью играть с Викторией на одном корте.
Виктория Азаренко, четвертьфиналистка турнира:
В ответ я только поблагодарила и пожелала ей удачи. Я не знаю, что говорить в такие моменты. Никогда не думала, что кто-то будет вдохновляться мною. Я просто играю в теннис и стараюсь выложиться на максимум. Но ее слова благодарности были для меня очень приятны. Что касается игры, то во втором сете я сама усложнила себе жизнь. Но очень рада, что при счете 4:3 мне удалось удержать нити игры и я смогла более агрессивно завершить партию.
За выход в полуфинал Азаренко поспорит с победительницей поединка между Еленой Рыбакиной из Казахстана и россиянкой Вероникой Кудерметовой. На этом турнире Виктория также выступает в парном разряде. Сегодня белорусско-испанский дуэт Азаренко/Бадоса одержал победу над российским тандемом Александрова/Хромачева и вышел в четвертьфинал. В четверг, 20 июня, Арина Соболенко в матче 1/8 финала одиночного разряда встретится с Дарьей Касаткиной из России.