Азаренко о матче с Сонмез: «Я просто играю в теннис и стараюсь выложиться на максимум»

Виктория Азаренко, четвертьфиналистка турнира:

В ответ я только поблагодарила и пожелала ей удачи. Я не знаю, что говорить в такие моменты. Никогда не думала, что кто-то будет вдохновляться мною. Я просто играю в теннис и стараюсь выложиться на максимум. Но ее слова благодарности были для меня очень приятны. Что касается игры, то во втором сете я сама усложнила себе жизнь. Но очень рада, что при счете 4:3 мне удалось удержать нити игры и я смогла более агрессивно завершить партию.