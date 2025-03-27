Артём Левшунов стал третьей звездой матча в противостоянии с «Нью-Джерси» в НХЛ

2 ассиста, рекордное время на льду и звание третьей звезды матча, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Артем Левшунов продолжает покорять НХЛ. Этой ночью он был полезен «Чикаго». Однако команда потерпела поражение от «Нью-Джерси» – 3:5. Наш защитник приложил клюшку к первой и третьей шайбам. Айстайм составил 24 минуты. Это больше, чем у кого-либо. В сезоне у молодого дарования 4 результативные передачи в 8-ми поединках.

Во второй по силе лиге – АХЛ – Егор Сидоров также заработал ассист. Вернее, он соорудил гол для партнера. Бомбардирские баллы белорус набрал в третьем матче кряду.

Илья Протас признан игроком месяца в юниорской лиге Онтарио. Проспект «Вашингтона» в семи проведенных играх марта забросил восемь шайб, отдал 15 голевых передач и набрал 23 очка. Отечественный нападающий отличился во всех поединках, в которых принимал участие.