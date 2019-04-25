Артем Ботвенков на World Selects Invitational: «Этот опыт самый дорогой в их возрасте для каждого хоккеиста»

Новости Беларуси. В Минске продолжается международный турнир по хоккею среди ребят 2006 года рождения World Selects Invitational. Матчи проходят сразу на двух аренах – малой Дворца спорта и в «Олимпик Парке», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Играют ребята два периода по 20 минут. Участвуют 14 команд из 10 стран. Беларусь представляют три дружины. Одна из них, минское «Динамо», провела 25 апреля матч со сверстниками из сборной Альп, в которой играют хоккеисты сразу нескольких наций. Нерадужное для хозяев начало – 0:2 – сменилось практически разгромным счетом в пользу белорусов – 7:3. Для команды эта победа стала уже второй на турнире.

Артем Ботвенков, главный тренер ХК «Динамо-Минск» (2006 г. р.):

Самый лучший итог – это победа. А в основном, наверное, чтобы они все-таки получили хороший опыт игры с командами из различных стран. Тем более, здесь представлены команды, которые собраны из команд своих стран. То есть номинально это сборные команды. Вот этот опыт, наверное, самый дорогой в их возрасте для каждого хоккеиста.