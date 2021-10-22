Новости Беларуси. Вторая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Москве. В матче за полуфинал она в двух сетах уступила хозяйке корта Екатерине Александровой – 3:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч продолжался час и 13 минут. Несмотря на то, что Соболенко имела преимущество в рейтинге, опережая россиянку на 35 позиций, упорной борьбы не получилось. В первой партии все решила упущенная подача. Удержи ее – все могло сложиться иначе. После перерыва Арине удалось выиграть два гейма подряд. Казалось, что теннисистка наконец-то нашла свою игру. Но дальше соперница вернула инициативу в свои руки – три взятые гейма кряду тому подтверждение. У Соболенко были возможности перевести поединок в трехсетовик, однако в ключевые моменты сильнее выглядела спортсменка из России.