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Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Москве

22 октября 2021 20:33
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Новости Беларуси. Вторая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Москве. В матче за полуфинал она в двух сетах уступила хозяйке корта Екатерине Александровой – 3:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Москве-1

Матч продолжался час и 13 минут. Несмотря на то, что Соболенко имела преимущество в рейтинге, опережая россиянку на 35 позиций, упорной борьбы не получилось. В первой партии все решила упущенная подача. Удержи ее – все могло сложиться иначе. После перерыва Арине удалось выиграть два гейма подряд. Казалось, что теннисистка наконец-то нашла свою игру. Но дальше соперница вернула инициативу в свои руки – три взятые гейма кряду тому подтверждение. У Соболенко были возможности перевести поединок в трехсетовик, однако в ключевые моменты сильнее выглядела спортсменка из России.  

# Теннис # Арина Соболенко # Екатерина Александрова # Фотофакт

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