Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал заключительного в сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал заключительного в сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко четвертьфиналистка Открытого чемпионата США по теннису:
Это был действительно непростой матч, особенно во втором сете. Она вышла на корт и начала играть лучше, чем в первой партии. Я очень рада, что смогла закончить этот матч в двух сетах. Публика просто потрясающая. Мне очень нравится играть на этих больших кортах, я чувствую поддержку. Просто не хочется уходить отсюда раньше времени. Хочу остаться как можно дольше и наслаждаться этим прекрасным кортом, прекрасной атмосферой.
В поединке одной восьмой наша спортсменка буднично прошла представительницу Бельгии Элизе Мертенс. Девушки провели на корте 1 час и 36 минут. За это время вторая ракетка планеты исполнила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 6. Результат встречи – 6:2, 6:4. Следующей соперницей Соболенко будет Чжэн Циньвэнь, идущая в генеральной классификации на 7-м месте.