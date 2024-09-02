Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Арина Соболенко четвертьфиналистка Открытого чемпионата США по теннису:

Это был действительно непростой матч, особенно во втором сете. Она вышла на корт и начала играть лучше, чем в первой партии. Я очень рада, что смогла закончить этот матч в двух сетах. Публика просто потрясающая. Мне очень нравится играть на этих больших кортах, я чувствую поддержку. Просто не хочется уходить отсюда раньше времени. Хочу остаться как можно дольше и наслаждаться этим прекрасным кортом, прекрасной атмосферой.