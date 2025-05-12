Арина Соболенко вышла в 1/8 финала тысячника в Риме

2 часа 8 минут – столько времени потребовалось Арине Соболенко, чтобы выйти в 1/8 финала теннисного «тысячника» в Риме, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке третьего круга первая ракетка планеты одержала волевую викторию над американкой Софией Кенин. Первый сет остался за соперницей – 6:3. Но дальше сильнее действовала наша прима. Счет 6:3, 6:2. У белоруски наблюдались большие проблемы с брейк-поинтами. Она реализовала только 7 попыток из 23-х.