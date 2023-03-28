Арина Соболенко о матче с Крейчиковой: «Я так подавала, что она постоянно была под давлением»

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал представительного турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал представительного турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче 1/8 финала белоруска не испытала сложностей с Барборой Крейчиковой из Чехии– 6:3, 6:2. Арина показала очень качественную игру и заслуженно прошла дальше.
Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:
Я потрясающе сыграла. По-моему, показала отличный теннис. Очень довольна уровнем – особенно против такой теннисистки, как Барбора, с которой матчи всегда получаются тяжелыми. В предыдущих двух встречах с ней я брала первый сет, а во втором сходила с ума, начинала с собой разговаривать, теряла нить. Сегодня я постаралась оставаться сосредоточенной, делать свое дело, акцентировать внимание на своей игре. Я так подавала, что она постоянно была под давлением. Подача точно сыграла ключевую роль, потому что давала мне больше свободы в геймах на приеме. Я могла бить ближе к линиям, атаковать.
В поединке против Крейчиковой Арина Соболенко набрала практически 88 % очков на своей первой подаче. И это отличный показатель. Отметим, Арина Соболенко вышла в свой 15-й четвертьфинал на турнирах категории 1000. В 1/4 наша теннисистка встретится с Сораной Кырстей из Румынии. Поединок состоится в ночь с 29 на 30 марта.
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