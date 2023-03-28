Арина Соболенко о матче с Крейчиковой: «Я так подавала, что она постоянно была под давлением»

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:

Я потрясающе сыграла. По-моему, показала отличный теннис. Очень довольна уровнем – особенно против такой теннисистки, как Барбора, с которой матчи всегда получаются тяжелыми. В предыдущих двух встречах с ней я брала первый сет, а во втором сходила с ума, начинала с собой разговаривать, теряла нить. Сегодня я постаралась оставаться сосредоточенной, делать свое дело, акцентировать внимание на своей игре. Я так подавала, что она постоянно была под давлением. Подача точно сыграла ключевую роль, потому что давала мне больше свободы в геймах на приеме. Я могла бить ближе к линиям, атаковать.