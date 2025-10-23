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Арина Демченко вышла в финал чемпионата мира (U-23) по борьбе

23 октября 2025 17:30
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Арина Демченко вышла в финал чемпионата мира по борьбе среди атлетов не старше 23 лет, который проходит в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, в 1/8 финала в напряженном противостоянии одолела соперницу из Кубы, в четвертьфинале не оставила шансов представительнице Украины, уложив оппонентку на лопатки. А в поединке за выход в решающую схватку также уверенно прошла спортсменку из Турции – 6:0.

Таким образом, завтра Арина поведет борьбу за золото планетарного форума. Виктория Радькова оступилась в 1/4, Ксения Тереня – на раунд раньше. Однако девушки сохраняют шанс на утешение.

# Борьба

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