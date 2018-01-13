Антон Кушнир завоевал бронзу на этапе Кубке мира США

Новости Беларуси. Белорусский фристайлист Антон Кушнир стал бронзовым призером этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в американском городе Дир-Вэлли.

Спортсмен выступил очень уверенно и получил в сумме 124,78 баллов.

Первое место занял россиянин Максим Буров с результатом 131,67, вторая строчка принадлежит известному китайскому акробату Ци Гуанпу (130,77). В финал с несколькими ошибками пробился и еще один белорус, Максим Густик. Сумма баллов (112,99) принесла ему пятое место. Остальные белорусы заняли 13 (Станислав Гладченко), 19 (Дмитрий Мазуркевич ) и 20 (Денис Осипов) места соответственно.

Олимпийская чемпионка Алла Цупер заняла 16 место. Лучшей у белорусок была Анна Гуськова, в общем зачете она расположилась на пятой строчке.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 19 по 20 января в Лейк-Плэсиде (штат Ньюй-Йорк).