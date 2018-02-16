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Анна Гуськова перечислит 15 тысяч рублей Республиканскому центру олимпийского резерва по фристайлу в Минске

16 февраля 2018 14:19
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Новости Беларуси. Стал известен олимпийский выбор Анны Гуськовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя несколько минут после победы она решила направить 15 тысяч рублей Республиканскому центру олимпийского резерва по фристайлу в Минске.  

Выбор обладательницы золотой медали был прост и понятен: в данном центре она регулярно занимается и тренируется, там же растет и новая смена нашим победителям. Отметим, что Анна Гуськова долгое время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба. Именно по его инициативе в стране и проходит проект «Олимпийский выбор».  

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# Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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