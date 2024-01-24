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Юлия Перепёхина выбыла из парного разряда Australian Open

24 января 2024 12:04
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Юлия Перепехина покидает юниорский Открытый чемпионат Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Перепёхина выбыла из парного разряда Australian Open-1

Сегодня, 24 января, юная белоруска и представительница Казахстана Асылжан Арыстанбекова без шансов уступили в четвертьфинале парного разряда вторым сеяным британками Клюгман/Мингэ – 2:6, 2:6. Отметим, 15-летняя Перепехина на турнире также играла и в одиночном разряде. К сожалению, неудачно. Наша спортсменка уступила во втором круге.

# Теннис # Юлия Перепехина

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