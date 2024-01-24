Юлия Перепёхина выбыла из парного разряда Australian Open

Сегодня, 24 января, юная белоруска и представительница Казахстана Асылжан Арыстанбекова без шансов уступили в четвертьфинале парного разряда вторым сеяным британками Клюгман/Мингэ – 2:6, 2:6. Отметим, 15-летняя Перепехина на турнире также играла и в одиночном разряде. К сожалению, неудачно. Наша спортсменка уступила во втором круге.