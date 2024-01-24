«Мешков Брест» досрочно обеспечил себе первое место в группе А SEHA-лиги

«Мешков Брест» добился победы над «Пермскими Медведями» в домашнем матче группового этапа SEHA-лиги. Итоговые цифры – 32:27, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий чемпион турнира уже в первом отрезке заработал комфортное преимущество и во втором тайме сумел его сохранить, несмотря на давление оппонента. Лучшим игроком в составе брестчан стал Валентин Куран. Таким образом, наши парни продолжают оставаться безоговорочными лидерами группы А.