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«Мешков Брест» досрочно обеспечил себе первое место в группе А SEHA-лиги

24 января 2024 12:07
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«Мешков Брест» добился победы над «Пермскими Медведями» в домашнем матче группового этапа SEHA-лиги. Итоговые цифры – 32:27, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» досрочно обеспечил себе первое место в группе А SEHA-лиги-1

Действующий чемпион турнира уже в первом отрезке заработал комфортное преимущество и во втором тайме сумел его сохранить, несмотря на давление оппонента. Лучшим игроком в составе брестчан стал Валентин Куран. Таким образом, наши парни продолжают оставаться безоговорочными лидерами группы А.

«Мешков Брест» досрочно обеспечил себе первое место в группе А SEHA-лиги-4

Сегодня поклонникам гандбола также будет на что посмотреть. В столичном Дворце спорта «Уручье» минский СКА сыграет против «Чеховских медведей». В квинтете Б российская команда, с матчем в запасе, лидирует, опережая «армейцев» на одно очко.

# Гандбол

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