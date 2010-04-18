Андрей Карев: Самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в жизни – переезд в Беларусь

Защитник минской «Юности» Андрей Карев, в нынешнем сезоне в составе белорусской дружины сыграл на Олимпиаде в Ванкувере и стал носить звание пятикратного чемпиона Беларуси.

- Черты характера, от которых хотели бы избавиться?

- Вспыльчивость, иногда бываю очень нервным и часто это достается родным, потому что не всегда получается выплескивать эмоции на поле.

- Черты характера, за которые вы себя любите?

- Целеустремленность, трудолюбие и желание всегда побеждать, неумение проигрывать.

- Ваш конек, что на льду вы умеете делать лучше всего?

- Силовая борьба, катание спиной.

- А недостатки?

- Техника, катание лицом, пасс, не очень хорошо вижу площадку.

- Самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в жизни?

- Переехать в Беларусь. Не жалею сейчас, Беларусь дала многое: поиграл в сборной, съездил на Олимпиаду, жена, семья, дом.

- Эпизод из детства, запавший вам в душу? Что сразу приходит на ум?

- Как я получил свою первую травму. Мы с папой играли в хоккей, я случайно пробил головой стеклянную дверь. И второй эпизод, когда я играл в хоккей, мне попали шайбой в глаз.

- Почему вас назвали Андреем, в честь кого?

- В деревне у папы был ослик любимый, вот в честь его и назвали.

- Какой элемент хоккейной амуниции вас раздражает?

- Коньки, потому что их очень долго завязывать.

- Какие программы смотрите по телевизору?

- В последнее время с ребенком смотрю мультики. Понятно, еще хоккейные программы, люблю канал про природу.

- Какое правило хоккея вас раздражает?

- Пробросы, особенно в последнее время, когда нельзя смениться.

- Говорят, что каждый взрослый в душе ребенок, у вас это как-то проявляется?

- Да. Это про меня, мне все говорят, что мне до взросления еще далеко.

- Самый дорогой для вас человек?

- Моя жена и дочка.

- Самый яркий момент карьеры на данном этапе?

- Поездка на Олимпийские игры.

- Матч, который хотелось бы забыть навсегда?

- На континентальном кубке.

- Играете в компьютерные игры?

- Да, это я люблю. Только не на компьютере, а в видео приставки.

- Вы слышите, что кричат с трибун болельщики?

- Раньше да, сейчас с опытом приходит полная абстракция от всего происходящего. Все мысли концентрируются только на хоккее.

- С кем из знаменитостей вы бы хотели познакомиться, не обязательно с хоккеистом.

- Был прекрасный актер Андрей Миронов. Хотел бы познакомиться с ним, к сожалению его сейчас нет.

- Девиз, которому вы стараетесь следовать и в жизни, и в хоккее?

- Всегда быть первым.

- После игры я люблю…

- Пить пиво.

- Читать любите?

- Читать очень люблю. Люблю комедийные произведения, последняя книга, которую прочитал, была новая книга Дена Брауна.

- Почему стали защитником?

- Был в детстве в команде самым высоким и тренер так определил, что надо быть защитником. А потом, когда стал маленьким, уже было поздно переучиваться.

- Ваше прозвище в команде?

- «Кара».

- Жизнь – это…

- … борьба.

- Ваша мечта?

- Выиграть со сборной Беларуси чемпионат мира или попасть в тройку.

- Ваше хобби?

- Воспитание дочери.