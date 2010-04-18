Андрей Карев: Самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в жизни – переезд в Беларусь

- Черты характера, от которых хотели бы избавиться?
- Вспыльчивость, иногда бываю очень нервным и часто это достается родным, потому что не всегда получается выплескивать эмоции на поле.
- Черты характера, за которые вы себя любите?
- Целеустремленность, трудолюбие и желание всегда побеждать, неумение проигрывать.
- Ваш конек, что на льду вы умеете делать лучше всего?
- Силовая борьба, катание спиной.
- А недостатки?
- Техника, катание лицом, пасс, не очень хорошо вижу площадку.
- Самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в жизни?
- Переехать в Беларусь. Не жалею сейчас, Беларусь дала многое: поиграл в сборной, съездил на Олимпиаду, жена, семья, дом.
- Эпизод из детства, запавший вам в душу? Что сразу приходит на ум?
- Как я получил свою первую травму. Мы с папой играли в хоккей, я случайно пробил головой стеклянную дверь. И второй эпизод, когда я играл в хоккей, мне попали шайбой в глаз.
- Почему вас назвали Андреем, в честь кого?
- В деревне у папы был ослик любимый, вот в честь его и назвали.
- Какой элемент хоккейной амуниции вас раздражает?
- Коньки, потому что их очень долго завязывать.
- Какие программы смотрите по телевизору?
- В последнее время с ребенком смотрю мультики. Понятно, еще хоккейные программы, люблю канал про природу.
- Какое правило хоккея вас раздражает?
- Пробросы, особенно в последнее время, когда нельзя смениться.
- Говорят, что каждый взрослый в душе ребенок, у вас это как-то проявляется?
- Да. Это про меня, мне все говорят, что мне до взросления еще далеко.
- Самый дорогой для вас человек?
- Моя жена и дочка.
- Самый яркий момент карьеры на данном этапе?
- Поездка на Олимпийские игры.
- Матч, который хотелось бы забыть навсегда?
- На континентальном кубке.
- Играете в компьютерные игры?
- Да, это я люблю. Только не на компьютере, а в видео приставки.
- Вы слышите, что кричат с трибун болельщики?
- Раньше да, сейчас с опытом приходит полная абстракция от всего происходящего. Все мысли концентрируются только на хоккее.
- С кем из знаменитостей вы бы хотели познакомиться, не обязательно с хоккеистом.
- Был прекрасный актер Андрей Миронов. Хотел бы познакомиться с ним, к сожалению его сейчас нет.
- Девиз, которому вы стараетесь следовать и в жизни, и в хоккее?
- Всегда быть первым.
- После игры я люблю…
- Пить пиво.
- Читать любите?
- Читать очень люблю. Люблю комедийные произведения, последняя книга, которую прочитал, была новая книга Дена Брауна.
- Почему стали защитником?
- Был в детстве в команде самым высоким и тренер так определил, что надо быть защитником. А потом, когда стал маленьким, уже было поздно переучиваться.
- Ваше прозвище в команде?
- «Кара».
- Жизнь – это…
- … борьба.
- Ваша мечта?
- Выиграть со сборной Беларуси чемпионат мира или попасть в тройку.
- Ваше хобби?
- Воспитание дочери.