Прямой эфир

Андрей Фомочкин: «Поступили бы точно так же и во второй раз»

03 октября 2016 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 октября триколор, который на открытии главных игр четырехлетия пронес представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин, официально передали коллегам в Москве.

Напомним, из-за допингового скандала на летнюю Олимпиаду не пустили около 300 российских паралимпийцев. Знаком солидарности с атлетами и стал поступок Фомочкина. Сам же сотрудник Министерства спорта и туризма признался, что

решение это было коллективным, поддержали которое не только спортсмены национальной сборной, но и вся Беларусь.

Андрей Фомочкин, начальник отдела зимних видов спорта министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Благодарят всю нашу белорусскую команду за то, что ребята приняли это решение. Ощущение теплоты еще только усиливается от российских коллег, друзей. Вот такое у нас чувство.

Даже и не предполагали, что будет такая реакция.

Вы видите, что это знак солидарности с паралимпийцами, которых не пустили по причинам никому не объяснимым. И нам это не понятно, и российским ребятам. Поэтому поступили бы мы точно так же еще и во второй раз. 

За передачей триколора следили сегодня десятки журналистов в пресс-центрах сразу трех стран. Телемост объединил Минск, Москву и Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, после допинговой дисквалификации российских паралимпийцев поддержал и Азербайджан – страна официально отказалась от трех освободившихся лицензий на Игры в Рио. 

# Андрей Фомочкин # Паралимпийские игры

Другие новости рубрики

Все новости
Битва за шесть очков: молодежная сборная Беларуси в рамках Экстралиги в Минске принимала «Лиду»
03 октября 2016 09:10

Битва за шесть очков: молодежная сборная Беларуси в рамках Экстралиги в Минске принимала «Лиду»

Футбол Беларуси: в очередном туре чемпионата «Минск» дома одолел «Городею» – 3:1
03 октября 2016 06:25

Футбол Беларуси: в очередном туре чемпионата «Минск» дома одолел «Городею» – 3:1

Разгромной победой «Слуцка» над «Крумкачамі» стартовал 24 тур чемпионата Беларуси по футболу
01 октября 2016 11:14

Разгромной победой «Слуцка» над «Крумкачамі» стартовал 24 тур чемпионата Беларуси по футболу