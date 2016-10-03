Андрей Фомочкин: «Поступили бы точно так же и во второй раз»

Новости Беларуси. 3 октября триколор, который на открытии главных игр четырехлетия пронес представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин, официально передали коллегам в Москве.

Напомним, из-за допингового скандала на летнюю Олимпиаду не пустили около 300 российских паралимпийцев. Знаком солидарности с атлетами и стал поступок Фомочкина. Сам же сотрудник Министерства спорта и туризма признался, что

решение это было коллективным, поддержали которое не только спортсмены национальной сборной, но и вся Беларусь.

Андрей Фомочкин, начальник отдела зимних видов спорта министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Благодарят всю нашу белорусскую команду за то, что ребята приняли это решение. Ощущение теплоты еще только усиливается от российских коллег, друзей. Вот такое у нас чувство.

Даже и не предполагали, что будет такая реакция.

Вы видите, что это знак солидарности с паралимпийцами, которых не пустили по причинам никому не объяснимым. И нам это не понятно, и российским ребятам. Поэтому поступили бы мы точно так же еще и во второй раз.

За передачей триколора следили сегодня десятки журналистов в пресс-центрах сразу трех стран. Телемост объединил Минск, Москву и Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.