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Футбол Беларуси: в очередном туре чемпионата «Минск» дома одолел «Городею» – 3:1

03 октября 2016 06:25
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ накануне вечером мог досрочно оформить 11-й подряд титул чемпиона Беларуси по футболу. Для этого «желто-синие» должны были обыграть дома «Ислочь», а их ближайшие конкуренты – минское «Динамо» и «Шахтер» – уступить оппонентам из Витебска и Бреста соответственно.

Первое условие было воплощено в жизнь, а вот с остальными команде Александра Ермаковича не повезло. Столичные динамовцы, а затем и «горняки» привезли со своих выездов по три очка, и в теории все еще могут подвинуть БАТЭ с вершины.

А начинала игровую программу воскресенья встреча в столице, действующими лицами которой были футболисты ФК «Минск» и «Городеи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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