Анатолий Симончик занял пост вице-президента Европейской федерации кикбоксинга и таиландского бокса

На домашнем чемпионате мира белорусы заняли первое командное место, а на завершившемся недавно чемпионате Европы отечественные мастера муай-тай добыли 15 наград и стали в общем зачете третьими.

Новости Беларуси. Спортивное общество «Динамо» 2 ноября подвело итоги сезона в тайском боксе. Он выдался для наших бойцов удачным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Еще одна новость со знаком плюс – первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик занял пост вице-президента Европейской федерации.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Мы приняли решение на президиуме федерации, что на чемпионат мира будут ездить первые номера, а на Европу – вторые, третьи номера. Потому что надо готовить резерв и надо готовить молодых, а неучастие в международных соревнованиях – это не спортсмен. Мы пошли на это, и наши ребята не подвели.

Судейство муай-тай субъективное. Поэтому у нас есть председатель коллегии судей, который делегирован в состав европейской коллегии судей. Это Анатолий Кемель. Уже некоторые вопросы проще решать.

И конечно, учитывая мою должность вице-президента, я уже тоже в определенной мере могу влиять. Даже не чемпионате Европы пришлось, как говорят, включить административный ресурс. Даже с питанием решать вопрос, с судейством.