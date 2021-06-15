«Ждали ошибки соперника». БЧ проиграли «Столице» в первом матче серии за третье место на ЧБ по мини-футболу

В нынешней регулярке команды встречались дважды: первый матч завершился с разницей в один мяч, второй был сведен к ничьей. Равный уровень команд подтвердился и на этот раз. В основное время дружины трижды обменялись голами, и победителя определила только серия пенальти. Лучшими в этом компоненте стали футболисты «Столицы» – 5:3.

Олег Горбенко, капитан МФК «Столица»:

У нас были задачи выйти в финал, мы очень много игр уже провели. В четвертьфинале три игры, тут пять игр, в полуфинале. Проиграли. Парни все молодцы, что настроились. Старались на победу, играем за третье место. Это тоже почетно. Все уставшие уже очень за эти игры. И в такой очень активный футбол мы не играли – ждали ошибки соперника больше, поэтому такая вот игра. Дай бог в следующей игре, чтобы были реализованы все моменты.