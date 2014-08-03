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Американский боксер Бриггс разозлил Кличко, отобрав у него тарелку с едой. Как отреагировал украинец?

03 августа 2014 15:34
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Новости США. На неделе украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко подвергся нападению со стороны боксера Шеннона Бриггса – последнего представителя США, который был чемпионом мира в тяжелом весе.

Инцидент произошел в одном из ресторанов в Голливуде. Бриггс подсел к Кличко за столик и отобрал у него тарелку.

Владимир молча слушал выкрики американца. И, кажется, терпение Кличко лопнуло в тот момент, когда Бриггс выхватил его тарелку с едой и принялся жевать. «Ты не настоящий чемпион», – несколько раз произнес он. Кличко опрокинул на Бриггса стакан воды.

Благодаря охранникам заведения возможную драку удалось предотвратить.

Позже Бриггс по кличке Пушка прокомментировал свое поведение.

Бриггс, американский боксер:
Это было по-настоящему на 100%, никакая не постановка. Влад – искусственный чемпион. Как по мне, так он Влад-тортик, потому что дерется с никому не известными тортиками. Болельщики устали от его захватов в стиле ММА и всего того, чем он занимается на ринге. Он делает ужасное шоу для телевидения. 

Это не первая подобная выходка в исполнении Пушки.

Он неоднократно провоцирует Кличко. Весной этого года Бриггс запустил в украинца ботинок. А неделю назад, в конце июля, Бриггс ворвался на ринг к Кличко во время тренировки. Разбушевавшуюся Пушку в буквальном смысле оттащили от Кличко. 

# Скандал # Владимир Кличко # Шеннон Бриггс

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