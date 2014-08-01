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Уроки для начинающих скейбордистов от скейтера Никиты Куксы (часть 1)

01 августа 2014 10:52
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Если вы купили скейтборд и не знаете как им пользоваться, тогда эта рубрика - специально для вас!

Перед тем, как начать кататься, нужно познакомиться с основными частями доски. Доска состоит непосредсвенно из самой доски, на которую клеится наждачка для того, чтобы делать трюки, также это металлические подвески, колёса, подшипники внутри и болтики, на которых это всё держится.

Для того, чтобы начать ездить на скейтборде, сначала вам нужно определиться, какой ногой вперёд вы будете это делать: правой или левой. Как только выбор сделан, вы ставите переднюю ногу до болтов, добавляете толчок, ставите заднюю ногу к задним болтам, и разворачиваете переднюю. Вот и весь принцип катания!

# Фотофакт # Скейтбординг # Никита Кукса

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