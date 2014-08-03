Белорусские лучники Антон Прилепов и Елена Толкач стали призёрами Чемпионата Европы по стрельбе из лука в Армении

В гостях программы «УТРО» на СТВ - белорусские лучники, призёры Чемпионата Европы по стрельбе из лука, который проходил в Армении – Антон Прилепов и Елена Толкач.

Совсем недавно вы вернулись с Чемпионата Европы по стрельбе из лука, проходившего в Армении, и привезли с собой серьезные награды. Прокомментируйте, пожалуйста, за какие дисциплины?

Антон Прилепов, серебряный призёр Чемпионата Европы по стрельбе из лука:

Серебряная медаль за второе место в личном зачёте. Бронзовая медаль – в командном, в миксте. Микста – это специальное упражнение.

Елена Толкач, бронзовый призёр Чемпионата Европы по стрельбе из лука:

Выбирается лучший парень или девушка из команды, и они стреляют против таких же лучших спортсменов.

Вы лучшие представители сборной Беларуси. Сколько человек в сборной команде Беларуси?

Елена Толкач:

Три девушки и трое мужчин.

Стрельба из лука – редкий вид спорта. Все часто говорят о футболе, хоккее… А о лучниках - редко. Как у вас началась любовь к этому виду спорта?

Елена Толкач:

В детстве родители привели в эту секцию. Насмотрелась фильмов. Понравилось. Поняла, что могу. Осталась.

Антон Прилепов:

Я начал заниматься в 13 лет. Я начинал, конечно, и с других видов спорта. Это был и футбол, и баскетбол, и бокс, и плавание…

Чем еще помимо стрелы вы занимаетесь? Какая подготовка?

Елена Толкач:

Должно присутствовать … Утренние пробежки и зарядки, естественно, нужно плавать. Подготовка в тренажёрном зале – постоянно качать мышцы. Без этого – никуда.

Соревнования в Армении: жарко, влажность воздуха другая. Тяжело ли было адаптироваться к той погоде и соревноваться с теми людьми, которые более привыкли к такому климату?

Елена Толкач:

Для того, чтобы адаптироваться, нам сделали сбор. Мы неделю там привыкали. Тренировались по две тренировки в день, привыкали. Солнце там довольно безжалостное! Но мы успешно это все прошли.

Вы рассчитывали на такой результат?

Антон Прилепов:

Мы каждый день готовимся. Оттачиваем выстрелы. Я думаю, что это дало свои плоды.

Говорят, что многие спортсмены расстраиваются, когда они всё же завоёвывают серебро, потому что чуть-чуть до золота не хватило.

Антон Прилепов:

Конечно, это обидно и досадно. Но есть к чему стремиться!

Неделя в Армении и еще неделя на тренировки. Наверное, удалось еще и по городу погулять, какие-то достопримечательности посмотреть, с кухней познакомиться… Расскажите о впечатлениях.

Елена Толкач:

Очень красивый город. Центр. Шикарный. Потрясающая архитектура. Мы были просто в восторге! Кухня – ничего особенного. Там всё то же, что и у нас на столах. Но немножко островато.

Сразу же вспоминаю Робин Гуда… Реально ли попасть в кончик стрелы, расщепить его пополам? Проводилось много испытаний, исследований. Я не верю, что вы не пытались это повторить!

Елена Толкач:

Пытались, и попадали!

Антон Прилепов:

Дело в том, что у нас стрелы не деревянные. Так просто расщепить стрелу нельзя! Но, если взять деревянные, то теоритически – всё возможно.

С какой скоростью летит стрела?

Антон Прилепов:

210 километров в час.

Впереди ещё много летних дней. Есть ли планы отдохнуть после таких серьёзных тренировок и таких результатов, либо впереди уже другие Чемпионаты?

Антон Прилепов:

У нас впереди ещё столько соревнований. Отдыхать будем осенью! Лето – это сезон, когда у нас всё в самом «разгаре».

Давайте пробежимся по календарю. Что вас и всех поклонников этого вида спорта ожидает августе, сентябре, октябре?

Елена Толкач:

Через неделю мы уезжаем в Польшу, город Вроцлав. Там будет этап Кубка мира. Будем там состязаться командой.

Антон Прилепов:

Дальше у нас будут проходить соревнования уже в Беларуси. Два раза в Бресте и в Могилёве.

В вашем виде спорта как относятся к луку? Есть ли какой-то тюнинг у каждой команды? Примочки, о которых не знают другие?

Елена Толкач:

В принципе ничего особенного тут нет. Он стандартный. Есть определенные таблицы, которые подгоняются под человека. Каждому подгоняется оружие под себя. Единственное, что я себе наклеила на луке звёздочки – это мои медали.