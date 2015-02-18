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Американская баскетболистка Линдсей Хардинг получила белорусский паспорт и право выступать за сборную

18 февраля 2015 06:26
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Новости Беларуси. Национальная женская сборная по баскетболу получила неожиданное усиление. Как выяснилось, выдача белорусских паспортов иностранцам практикуется не только в нашей хоккейной вотчине.

Накануне гражданством Беларуси обзавелась американка Линдсей Хардинг. 30-летняя разыгрывающая, выступавшая ранее в клубах женской НБА, а также в турецком «Галатасарае», сможет влиться в коллектив Анатолия Буяльского уже на предстоящем в июне чемпионате Европы. Там соперницами наших девушек по группе «В» будут сборные Польши, Турции, Италии и Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Баскетбол

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