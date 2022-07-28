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Алёна Омелюсик заняла 3 место на 4 этапе велогонки «Тур де Франс»

28 июля 2022 10:40
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Алена Омелюсик продолжает улучшать свои позиции на супервеломногодневке «Тур де Франс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На четвертом ее этапе белоруска даже сумела заехать в призы.  

Алёна Омелюсик заняла 3 место на 4 этапе велогонки «Тур де Франс»-1

В итоговом протоколе наша спортсменка расположилась на третьей позиции. Напомним, что накануне Омелюсик была признана самой активной участницей. Доброе выступление последних двух дней разительно сказалось на положении в генеральной классификации. Теперь наша велогонщица занимает 16-е место. Финиш гранд тура намечен на воскресенье, 31 июля.   

# Велоспорт # Алена Омелюсик # Фотофакт

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