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Баскетболисты «Минска» проиграли «Уралмашу» в Лиге ВТБ

13 февраля 2024 21:00
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В Единой лиге ВТБ продолжается второй этап регулярного сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В группе Б «Минск» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Подопечные Ростислава Вергуна претендуют на место в плей-офф.

Баскетболисты «Минска» проиграли «Уралмашу» в Лиге ВТБ-1

Наша дружина, к сожалению, замыкает промежуточный протокол. Поединок изобиловал яркими моментами. Площадка «Минск-Арены» давно не видела такой игры в исполнении наших парней. По ходу поединка они не раз выходили вперед. Но сил на финишную прямую не хватило. В итоге победа досталась гостям – 89:76.

Баскетболисты «Минска» проиграли «Уралмашу» в Лиге ВТБ-4

Алексей Суховецкий, исполняющий обязанности главного тренера БК «Минск»:
Также, как и в прошлой игре, ребята очень неплохо себя проявляли. Видно, что каждый отдался полностью. Это видно и по статистике, подбор там 32-33 всего лишь. То есть этот пункт мы выполнили, да, нам чуть не хватает мастерства, уже в ровной ситуации забить, и броски могут быть открытые. Мы пытаемся улучшить нашу игру, мы не думаем о поражениях, мы думаем, как сделать свою игру лучше. Чтобы она позволила нам быть конкурентоспособными на этом уровне, чтобы вот так зайти в концовку и потом попытаться где-то выиграть матч за счет командных действий. Вот здесь уже, в такой концовке, надо будет проявить мужество, твердость, показать характер.

Баскетболисты «Минска» проиграли «Уралмашу» в Лиге ВТБ-7

Следующая игра пройдет на выезде. Команда Алексея Суховецкого отправится в Саратов, где 3 марта встретится с местным «Автодором», который замыкает топ три группы Б.

# Баскетбол # Алексей Суховецкий

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