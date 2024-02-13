Баскетболисты «Минска» проиграли «Уралмашу» в Лиге ВТБ

Алексей Суховецкий, исполняющий обязанности главного тренера БК «Минск»:

Также, как и в прошлой игре, ребята очень неплохо себя проявляли. Видно, что каждый отдался полностью. Это видно и по статистике, подбор там 32-33 всего лишь. То есть этот пункт мы выполнили, да, нам чуть не хватает мастерства, уже в ровной ситуации забить, и броски могут быть открытые. Мы пытаемся улучшить нашу игру, мы не думаем о поражениях, мы думаем, как сделать свою игру лучше. Чтобы она позволила нам быть конкурентоспособными на этом уровне, чтобы вот так зайти в концовку и потом попытаться где-то выиграть матч за счет командных действий. Вот здесь уже, в такой концовке, надо будет проявить мужество, твердость, показать характер.