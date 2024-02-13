Сборная Беларуси по хоккею не будет участвовать в ЧМ-2025 и Олимпийских играх 2026-го

Сборная Беларуси по хоккею пропустит и чемпионат мира 2025-го, и Олимпийские игры – 2026. Таково решение совета IIHF, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международная федерация продлила запрет на турниры под своей эгидой. Это значит, что наша дружина не сможет принять участие в квалификации к главным играм четырехлетия. Отборочный турнир состоится в августе. Отстранение рассчитано на сезон 2024-2025.