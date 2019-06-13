Всё ли готово ко II Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

Новости Беларуси. До старта II Европейских игр осталось восемь дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ли готово к приезду многочисленных делегаций? Что мы можем предложить на открытии спортивного форума вместо миллиардного шоу и звезд первой величины? Разговор о том, есть ли место допингу в белорусском спорте, и как современные медицинские разработки могут помочь атлету взойти на пьедестал. Мнения о замечаниях по организации предстоящих соревнований и реакции на провокации в интернете.

Когда остаются считанные минуты, надо просто расслабиться и не переусердствовать.

Чем больше они говорят плохого, тем больше будет их удивление на самом деле.

Ты должен, кроме того, что оказывать медицинскую помощь, понимать, что тебя в это время все снимают.