Алимбекова: «Даже не поняла, почему промахнулась, очень уверена была в своей стрельбе»

Новости Беларуси. На Кубке Союза биатлонистов России разыгран второй комплект наград. На сей раз атлеты выявляли лучших в гонках преследования. Белорусам удалось не только сделать золотой дубль, но и занять весь пьедестал в мужском пасьюте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Весь пьедестал наш. Первые эмоции Антона Смольского после победы здесь.

Медально-золотая для нас традиция продолжилась в женской гонке преследования. Вне конкуренции оказалась Динара Алимбекова. Она стартовала четвертой, но благодаря точности на рубежах и высокой скорости на лыжне смогла объехать всех конкуренток. Преимущество составило больше минуты.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

Молодец, Динарочка, просто молодец! Никаких шансов соперницам стройная белорусская березонька не оставила. Фантастическая гонка. Поприветствовали зрители: Динара, молодца!

Динара Алимбекова, победительница турнира:

Когда стреляла первую стойку, даже не поняла, почему промахнулась. Очень уверена была в своей стрельбе. Вчера очень хорошо потренировалась, но почему-то промахнулась. И знаете, весь круг ехала и думала: нет, такую ошибку нельзя больше повторять. И порадовалась за себя, что получилось.