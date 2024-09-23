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Алена Фалей вышла в финал квалификации турнира в Пекине

23 сентября 2024 13:05
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Алена Фалей с победы начала выступление на крупном теннисном турнире в Пекине. В первом круге квалификации белоруска, занимающая в рейтинге 203-е место, встречалась с 85-й ракеткой мира Татьяной Марией из Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алена Фалей вышла в финал квалификации турнира в Пекине -1

В стартовом сете преимущество нашей теннисистки было бесспорным – 6:0, вторая партия проходила в более упорной борьбе и также завершилась в пользу Фалей – 7:6. На корте соперницы провели чуть больше полутора часов. В финале квалификации белоруска поспорит с венгеркой Далмой Галфи. Также в столице Китая сыграет Арина Соболенко, вторая ракетка мира начнет выступление сразу с основной сетки. 

# Теннис # Алена Фалей

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