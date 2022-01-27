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Алексей Протас провёл матч чемпионата НХЛ. «Вашингтон» дома уступил «Сан-Хосе»

27 января 2022 15:46
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашней площадке уступил «Сан-Хосе» со счетом 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Алексей Протас провёл матч чемпионата НХЛ. «Вашингтон» дома уступил «Сан-Хосе»-1

Белорусский форвард Алексей Протас также участвовал в хоккейной битве и выходил на лед в третьем звене. Всего же белорус отыграл 8 минут 12 секунд, применил один силовой прием, заблокировал бросок и завершил поединок с показателем полезности «-2».  

В нынешнем сезоне в активе Алексея уже 32 дуэли и 9 набранных очков. Данное поражение у «Вашингтона» второе подряд, команда занимают четвертое место в Столичном дивизионе.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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