Алексей Прокопович избран председателем Белоруской федерации настольного тенниса

Алексей Прокопович, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:

Общие понятия я имею, думаю, в ближайшее время все это увижу и ознакомлюсь. Сейчас, на мой взгляд, нужно не то что возобновить, а продолжить эту работу. Без конкуренции нет никогда результатов, поэтому большое внимание нужно оказывать в первую очередь массовому движению этого вила спорта, а потом уже о качественном составе. Спорт – это же не завод, где затачивают какие-то детали, это совокупность много чего: и таланта, и здоровья, и успеха, удачи. Поэтому, дай бог, чтобы за мой период времени смог как-то привнести, чтобы мы увидели каких-то ярких звезд.