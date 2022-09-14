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Алексей Прокопович избран председателем Белоруской федерации настольного тенниса

14 сентября 2022 20:24
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Новости Беларуси. Алексей Прокопович избран председателем Белоруской федерации настольного тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таков главный итог отчетно-выборной конференции, которая прошла в Минске. Управленец в сфере спорта лицо не новое. Он является генеральным директором «Минск-Арены». Кроме того, в послужном списке есть руководство столичной «Юностью» и Центром олимпийской подготовки по настольному теннису.

Алексей Прокопович избран председателем Белоруской федерации настольного тенниса-1

Алексей Прокопович, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
Общие понятия я имею, думаю, в ближайшее время все это увижу и ознакомлюсь. Сейчас, на мой взгляд, нужно не то что возобновить, а продолжить эту работу. Без конкуренции нет никогда результатов, поэтому большое внимание нужно оказывать в первую очередь массовому движению этого вила спорта, а потом уже о качественном составе. Спорт – это же не завод, где затачивают какие-то детали, это совокупность много чего: и таланта, и здоровья, и успеха, удачи. Поэтому, дай бог, чтобы за мой период времени смог как-то привнести, чтобы мы увидели каких-то ярких звезд.

# Настольный теннис # Алексей Прокопович # Фотофакт

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