Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»

Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В Борисове БАТЭ принимал боснийский «Сараево», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В выездном противостоянии парни Алексея Баги добились успеха – 2:1. А дома действовали, выжидая ошибки соперников. Балканцы атаковали, пожалуй, чуть острее, но поразить ворота Чичкана не смогли. Впрочем, и свои тоже сохранили в неприкосновенности.
Ничья – 0:0. И дальше идет БАТЭ. Следующий соперник – казахстанская «Астана».