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Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»

15 августа 2019 20:22
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Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В Борисове БАТЭ принимал боснийский «Сараево», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В выездном противостоянии парни Алексея Баги добились успеха – 2:1. А дома действовали, выжидая ошибки соперников. Балканцы атаковали, пожалуй, чуть острее, но поразить ворота Чичкана не смогли. Впрочем, и свои тоже сохранили в неприкосновенности.

Ничья – 0:0. И дальше идет БАТЭ. Следующий соперник – казахстанская «Астана».

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»-1

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»-3

Станислав Драгун, полузащитник ФК БАТЭ:
Тяжелая игра. Мы рады, что достигли поставленной встречи. Была немножко боязнь ошибиться, потому что любая ошибка могла стать роковой. Хорошо, что это не получилось, и мы пошли дальше в плей-офф Лиги Европы.

Как знали абсолютно досконально, как они будут играть. Это оправдалось. Высокие нападающие, длинные передачи, поэтому мы были к этому готовы. Сегодняшний ноль в нашей графе пропущенных мячей отражает, что мы были готовы.

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»-6

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»-8

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»-10

Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»-12

# Футбол Беларуси # Станислав Драгун # Фотофакт

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