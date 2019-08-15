Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»

В выездном противостоянии парни Алексея Баги добились успеха – 2:1. А дома действовали, выжидая ошибки соперников. Балканцы атаковали, пожалуй, чуть острее, но поразить ворота Чичкана не смогли. Впрочем, и свои тоже сохранили в неприкосновенности.

Станислав Драгун, полузащитник ФК БАТЭ:

Тяжелая игра. Мы рады, что достигли поставленной встречи. Была немножко боязнь ошибиться, потому что любая ошибка могла стать роковой. Хорошо, что это не получилось, и мы пошли дальше в плей-офф Лиги Европы.

Как знали абсолютно досконально, как они будут играть. Это оправдалось. Высокие нападающие, длинные передачи, поэтому мы были к этому готовы. Сегодняшний ноль в нашей графе пропущенных мячей отражает, что мы были готовы.