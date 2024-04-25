Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде

Алексей Алферов продолжает победное шествие. Наш атлет вышел в финал турнира. В одной второй он одолел итальянца Винченцо Лицци. И теперь сразится за титул. Арина Данильчик и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды. Белоруски уступили в своих полуфинальных поединках. Однако все равно стали медалистками престижного старта, так как бои за третье место на турнире в Сербии не предусмотрены.