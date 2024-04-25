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Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде

25 апреля 2024 20:46
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В Белграде состоялся очередной соревновательный день чемпионата Европы по боксу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде-1

Алексей Алферов продолжает победное шествие. Наш атлет вышел в финал турнира. В одной второй он одолел итальянца Винченцо Лицци. И теперь сразится за титул. Арина Данильчик и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды. Белоруски уступили в своих полуфинальных поединках. Однако все равно стали медалистками престижного старта, так как бои за третье место на турнире в Сербии не предусмотрены.

# Спортивные соревнования # Алексей Алферов

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