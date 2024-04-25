Финалистов турнира по боксу имени Ботвинника определили в Минске

Традиционный международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника «Минск Оупен» движется к своей кульминации. 25 апреля участники определяли финалистов, всего состоялось 28 встреч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

39 белорусов боролись за главный бой, но фортуна благоволила не всем. В финал вышли 18 представителей отечественной школы бокса. 16 парней и две девушки поспорят за бронзового «Триумфика», специальную награду от Президентского спортивного клуба, которая достанется исключительно победителям соревнований. Артем Жук, воспитанник гродненской СДЮШОР, поборол своего соотечественника Алексея Войтика из Минска и вышел в финал.

Артем Жук, финалист турнира:

Тяжеловатый соперник, непонятно было с ним боксировать. А так вполне нормально. Мне все нравится, это огромный опыт. Мои воспоминания будут о том, как я сидел, думал, как сложно будет. Может, проиграю. И весь этот мандраж. Такие вот игрушки дают за участие. И это будут мои воспоминания. Мотивация на будущее.

Алексей Войтик, участник турнира:

Буду работать больше, больше учиться передней рукой работать, слушать тренера, какие он дает советы, стараться, побеждать, чтобы дальше было больше соревнований. Набирать больше опыта, боевой практики и в дальнейшем выступать, побеждать. Первый раз на этом турнире Ботвинника, все нравится – организация. Соперники достойные: азербайджанцы, казахи. Все нравится.