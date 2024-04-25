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Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ

25 апреля 2024 20:32
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Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ. Традиционный турнир принимает столичный Дворец гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ-1

Участницы со всех регионов страны выступят в индивидуальных, групповых упражнениях – всего около 250 гимнасток в четырех возрастных категориях. Наиболее яркие – соревнования среди мастеров спорта. Здесь победительницы и призеры крупных международных стартов: Арина Красноруцкая из команды Республиканского центра олимпийской подготовки, Дарья Ткачева из «Динамо», Дарья Веренич из Гомеля, Алина Речкина из школы главного управления спорта и туризма Мингорисполкома. Конкуренция на турнире высокая, и все же главные фавориты – столичные школы.

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ-3

Мария Лазук, главный судья соревнований:
В Минске есть четыре столичные школы, и девочки конкурируют между собой. Тем более это те соревнования, когда за команду школы, в состав каждой команды минских школ входит кто-нибудь из гимнасток центра олимпийской подготовки, поэтому соревнования являются особо интересными, когда девчонки конкурируют между собой еще в составе отдельных команд. Достаточно много интересных, талантливых спортсменок, и очень интересно смотреть, как они на протяжении всего учебного года от соревнования к соревнованию растут, борются и становятся лучше.

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ-5

Ника Костина, участница турнира (Минск):
Я участвую, наверное, раз уже четвертый. Сначала выступала, когда числилась в школе главного управления спорта и туризма, сейчас перешла в Республиканский центр олимпийской подготовки и уже выступаю за свою старую школу. Сегодня все удалось, надеемся на завтра, чтобы приносить хорошие результаты своей школе.

Сегодня личницы представили программы с обручем и мячом. В пятницу, 26 апреля, после композиций с булавами и лентой определятся победительницы многоборья. В заключительный день соревнований, 27 апреля, гимнастки разыграют медали в финалах отдельных видов.

# Художественная гимнастика

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