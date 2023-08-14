Александра Саснович выступит в основной сетке теннисного тысячника в Цинциннати

Но если Арина Соболенко и Виктория Азаренко получили место благодаря рейтингу, то Саснович вынуждена была играть квалификацию. В главном матче отборочного турнира наша спортсменка взяла верх над представительницей США Алисией Паркс. Соперницы провели на корте 2 часа и 40 минут. Первый сет остался за землячкой – 6:1. Во втором сильнее была хозяйка – 7:6. А в контровом отрезке успех вновь сопутствовал Саснович – 7:6.