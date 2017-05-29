Александра Саснович вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв швейцарку Викторию Голубич

Новости Беларуси. В Париже вовсю набирает ход второй в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Единственная белоруска в женской сетке – Александра Саснович – минувшим вечером оформила путевку во второй круг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович встречалась со старой знакомой – представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Ранее Александра брала над ней верх в двух прежних очных дуэлях текущего сезона. К счастью, традиция не прервалась и в воскресенье. Отдав сопернице первую партию, в двух следующих Саснович переманила фортуну на свою сторону – 7:5, 6:3.





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