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Баскетболистки молодёжной сборной Беларуси проиграли команде России в Кубке вызова

14 июля 2021 21:05
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Новости Беларуси. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси U-20 продолжают выступление на Кубке вызова. Турнир является аналогом молодежного чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки молодёжной сборной Беларуси проиграли команде России в Кубке вызова-1

14 июля белоруски встречались со сверстницами из России. Соперницы здорово начали, а наши спортсменки, очевидно, не ожидали такой прыти от россиянок. После первой четверти они уступали 8:25. Дальше разрыв в счете лишь увеличивался. Как итог – проигрыш нашей команды со счетом 60:88. Самой результативной в составе белорусской сборной стала Екатерина Новик, в активе которой 22 очка.

Баскетболистки молодёжной сборной Беларуси проиграли команде России в Кубке вызова-4

На старте турнира подопечные Надежды Каменец уступили сверстницам из Польши – 53:71. Шанс реабилитироваться будет 15 июля. Белоруски сыграют с хозяйками соревнований – командой Турции.

# Баскетбол # Надежда Каменец # Екатерина Новик # Фотофакт

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