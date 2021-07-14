Баскетболистки молодёжной сборной Беларуси проиграли команде России в Кубке вызова

14 июля белоруски встречались со сверстницами из России. Соперницы здорово начали, а наши спортсменки, очевидно, не ожидали такой прыти от россиянок. После первой четверти они уступали 8:25. Дальше разрыв в счете лишь увеличивался. Как итог – проигрыш нашей команды со счетом 60:88. Самой результативной в составе белорусской сборной стала Екатерина Новик, в активе которой 22 очка.