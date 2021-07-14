Баскетболистки молодёжной сборной Беларуси проиграли команде России в Кубке вызова

Новости Беларуси. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси U-20 продолжают выступление на Кубке вызова. Турнир является аналогом молодежного чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси U-20 продолжают выступление на Кубке вызова. Турнир является аналогом молодежного чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
14 июля белоруски встречались со сверстницами из России. Соперницы здорово начали, а наши спортсменки, очевидно, не ожидали такой прыти от россиянок. После первой четверти они уступали 8:25. Дальше разрыв в счете лишь увеличивался. Как итог – проигрыш нашей команды со счетом 60:88. Самой результативной в составе белорусской сборной стала Екатерина Новик, в активе которой 22 очка.
На старте турнира подопечные Надежды Каменец уступили сверстницам из Польши – 53:71. Шанс реабилитироваться будет 15 июля. Белоруски сыграют с хозяйками соревнований – командой Турции.