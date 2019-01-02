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Александра Саснович обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

02 января 2019 14:22
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Новости Беларуси. Второго января в Брисбене Александра Саснович сыграла с четвертой ракеткой планеты – украинкой Элиной Свитолиной, которая в Брисбене защищает титул, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович одержала победу со счетом – 6:4, 0:6, 6:3.

Александра Саснович обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене-1

Фото: twitter.com/WTA

Более того, этот матч стал повторением прошлогоднего финала. Белоруска была настроена взять реванш. Первый сет она записала в свой актив 6:4. А затем, что-то пошло не так. И Александра отдала семь геймов подряд. Таким образом, вторую партию всухую выиграла Свитолина.

Александра Саснович обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене-4

Фото: twitter.com/BrisbaneTennis

Решающий сет получился по-теннисному красивым. Саснович удалось сделать ранний брейк, а в конце партии завершить и сет, и матч еще одним брейком.

Александра Саснович обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене-7

Фото: twitter.com/BrisbaneTennis

Несмотря на семь двойных ошибок, Александра эту встречу записала в свой актив. Следующей соперницей белоруски в Брисбене станет хорватка Донна Векич.  

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# Теннис # Александра Саснович # Элина Свитолина

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