Александра Саснович обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Новости Беларуси. Второго января в Брисбене Александра Саснович сыграла с четвертой ракеткой планеты – украинкой Элиной Свитолиной, которая в Брисбене защищает титул, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Александра Саснович одержала победу со счетом – 6:4, 0:6, 6:3.

Фото: twitter.com/WTA

Более того, этот матч стал повторением прошлогоднего финала. Белоруска была настроена взять реванш. Первый сет она записала в свой актив 6:4. А затем, что-то пошло не так. И Александра отдала семь геймов подряд. Таким образом, вторую партию всухую выиграла Свитолина.

Фото: twitter.com/BrisbaneTennis

Решающий сет получился по-теннисному красивым. Саснович удалось сделать ранний брейк, а в конце партии завершить и сет, и матч еще одним брейком.

Фото: twitter.com/BrisbaneTennis