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Александра Саснович не сумела завоевать титул на турнире в Будапеште

22 июля 2024 11:12
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Александра Саснович не сумела завоевать титул на теннисном турнире категории 250 в Будапеште. В финальном матче сильнее была россиянка Диана Шнайдер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович не сумела завоевать титул на турнире в Будапеште-1

Несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, а девушек разделяют более 100 позиций, белоруска смотрелась очень достойно. Девушки провели на корте почти 1 час 40 минут. Итоговый счет – 6:4, 6:4 в пользу фаворитки. По ходу турнира Саснович обыграла многих сильных оппоненток. Также нужно отметить, что данный финал стал лучшим выступлением в этом сезоне. Ранее так высоко по турнирной сетке наша соотечественница не забиралась.

# Теннис # Александра Саснович

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