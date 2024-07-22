Александра Саснович не сумела завоевать титул на турнире в Будапеште

Александра Саснович не сумела завоевать титул на теннисном турнире категории 250 в Будапеште. В финальном матче сильнее была россиянка Диана Шнайдер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, а девушек разделяют более 100 позиций, белоруска смотрелась очень достойно. Девушки провели на корте почти 1 час 40 минут. Итоговый счет – 6:4, 6:4 в пользу фаворитки. По ходу турнира Саснович обыграла многих сильных оппоненток. Также нужно отметить, что данный финал стал лучшим выступлением в этом сезоне. Ранее так высоко по турнирной сетке наша соотечественница не забиралась.