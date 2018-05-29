Прямой эфир

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета

29 мая 2018 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Договор с компанией, которая занимается производством паркета (в том числе и спортивного), – первый именной рекламный контракт для представительниц белорусского баскетбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сотрудничество пока рассчитано на год и не станет большим бременем для спортсменки.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета-1

Анастасия Веремеенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Любой спортсмен хочет этим заниматься, так как все-таки это продвижение своего вида спорта. Даже больше не своего лица, а своего вида спорта. Мне на самом деле обидно, что баскетбол в нашей стране, хоть даже у нас такая классная женская сборная, до сих пор не на уровне должном.Я очень была рада, когда появилось это предложение, и я не раздумывала.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета-4

Уже в ближайшее время училище олимпийского резерва, выпускницей которого является Анастасия Веремеенко, обзаведется новым многофункциональным спортивным залом с современным покрытием, которое уже проинспектировала спортсменка.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета-7

Кроме того, 29 мая прима белорусского баскетбола вручила воспитанникам РГУОР сертификаты на приобретение 30 комплектов облегченной спортивной формы.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета-10

Ведь, как считает спортсменка, связь между профессионалами и теми, кто только начинает свою дорогу в большой спорт, крайне важна, и любая посильная помощь – это тоже вклад в развитие родного баскетбола.

«Не перестает удивлять»: баскетболистка Елена Левченко опубликовала в соцсетях откровенное фото и поздравила с Новым годом

# Баскетбол # Анастасия Веремеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок Беларуси по гандболу-2018: в финале СКА сыграет с БГК имени Мешкова
29 мая 2018 19:34

Кубок Беларуси по гандболу-2018: в финале СКА сыграет с БГК имени Мешкова

В Минске состоялось первенство Беларуси по теннису среди юношей и девушек до 12 и 14 лет
29 мая 2018 09:23

В Минске состоялось первенство Беларуси по теннису среди юношей и девушек до 12 и 14 лет

Клуб «Столица» стал бронзовым призёром чемпионата Беларуси по мини-футболу
29 мая 2018 09:14

Клуб «Столица» стал бронзовым призёром чемпионата Беларуси по мини-футболу