Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета

Новости Беларуси. Договор с компанией, которая занимается производством паркета (в том числе и спортивного), – первый именной рекламный контракт для представительниц белорусского баскетбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сотрудничество пока рассчитано на год и не станет большим бременем для спортсменки.

Анастасия Веремеенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Любой спортсмен хочет этим заниматься, так как все-таки это продвижение своего вида спорта. Даже больше не своего лица, а своего вида спорта. Мне на самом деле обидно, что баскетбол в нашей стране, хоть даже у нас такая классная женская сборная, до сих пор не на уровне должном.Я очень была рада, когда появилось это предложение, и я не раздумывала.

Уже в ближайшее время училище олимпийского резерва, выпускницей которого является Анастасия Веремеенко, обзаведется новым многофункциональным спортивным залом с современным покрытием, которое уже проинспектировала спортсменка.

Кроме того, 29 мая прима белорусского баскетбола вручила воспитанникам РГУОР сертификаты на приобретение 30 комплектов облегченной спортивной формы.