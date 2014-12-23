Александр Петкевич: Мы единственные в Европе не участвуем в клубных Кубках и Лиге чемпионов по настольному теннису

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает первый заместитель председателя Федерации настольного тенниса Беларуси Александр Петкевич.

Год движется к своему закату, к финишу. Каким он был для белорусского настольного тенниса? Давайте сразу об этом поговорим.

Александр Петкевич:

Я не хочу сказать, что он был очень успешным. В этом году проводились два крупнейших международных старта. Это командный чемпионат мира и командный чемпионат Европы. К сожалению, наши команды не сумели там завоевать медали. Мужская сборная остановилась на шестой строке на чемпионате Европы, а женская – на восьмой. На чемпионате мира мужская команда была 21-й, женская команда была девятой. Поэтому, если сравнивать с предыдущими годами, когда мы практически каждый год завоевывали медали, то этот год можно назвать не совсем успешным.

В предыдущие годы мы завоевывали эти медали под вашим чутким руководством, я имею в виду руководством сборной страны.

Александр Петкевич:

Я достаточно долго руководил практически всеми сборными, имел отношение к нашим национальным сборным. Как к юниорским, так и взрослым командам. Мы были чемпионами Европы в 2003 году, дважды были серебряными призерами (мужская команда). В прошлом году в Швехате под руководством молодого тренера (кстати, нашего воспитанника) Андрея Воробьева команда завоевала бронзовую медаль. Совсем немножко не хватило для того, чтобы попасть в финал. И это уже получилась четвертая медаль европейского достоинства мужской национальной сборной.

Я к тому, что сейчас вы тренер сборной России, при этом оставаясь первым заместителем белорусской Федерации настольного тенниса. Как это стыкуется.

Александр Петкевич:

Да, так получилось, стечение обстоятельств, что пришлось возглавить мужскую национальную сборную России. В декабре будет ровно два года, как я работаю с мужской национальной командой России. И тем не менее исполняю обязанности, работаю в Минске, в нашей белорусской Федерации в качестве заместителя председателя. Возможно, только благодаря тому, что я достаточно много времени провожу на родине, в Минске. Выезжаю в Россию, на международные соревнования только по определенному плану. Я думаю, что по времени это где-то 50 на 50.

Александр Николаевич, расскажите о материале, с которым приходится работать – о спортсменах.

Александр Петкевич:

Вы имеете в виду российскую сборную?



Российская сборная и белорусская для сравнения.

Александр Петкевич:

Я совсем недавно после достаточно длительного промежутка времени вернулся в Беларусь в очередной раз, все-таки решил наведать спортивный зал и продолжить оказывать какую-то поддержку нашим спортсменам. Есть материал неплохой в белорусском настольном теннисе, есть белорусские спортсмены, которые требуют к себе внимания, серьезной профессиональной работы. Конечно же, нельзя сравнивать российский и белорусский настольный теннис по размерам. Там, в России, огромное количество хороших резервных игроков, огромное количество клубов. Действительно, можно сказать, что есть профессиональный спорт. В белорусском настольном теннисе нет профессионального спорта, потому что не создано до сих пор ни одного профессионального клуба. У нас нет клубного чемпионата. Мы единственная страна в Европе, которая не участвует в клубных Кубках Европы и Лиге чемпионов. Единственна. На это есть свои причины. Я надеюсь, что об это скажу чуть позднее.

Но в белорусском настольном теннисе как и было 20 лет назад, так и сейчас есть какое-то количество спортсменов, которые представляют действительно большой интерес для национальной сборной, из которой можно сделать что-то в будущем. Спортсменов-звезд. Такого плана, как Самсонов, Павлович Виктория. Но их небольшое количество и они требуют к себе внимательного отношения. На данный момент, я считаю, что очень неплохой молодой спортсмен есть – Александр Хамин. Который, кстати, в прошлом году был чемпионом Европы среди кадетов в парном разряде, в одиночном разряде он был бронзовым призером.

Новый Самсонов растет?

Александр Петкевич:

С Володей трудно сравниваться, потому что таких игроков, как Володя на нашей земле рождается, наверное, 2-3 человека в столетие. Володя выиграл все, что только можно. И, действительно, он очень талантливый и интересный человек и спортсмен.

Скажите, Павлович карьеру завершила.

Александр Петкевич:

Нет, она не завершила. На данный момент она готовится стать матерью и планирует продолжить выступление в профессиональном спорте, планирует выступать на Олимпийских играх. Это все реально, она может отобраться туда без квалификационных соревнованиях только благодаря высокому мировому рейтингу.

Хочу сказать еще, что появилась хорошая девочка. Она в этом году еще выступала по кадеткам. Это Дарья Триглос, которая показывает хорошие результаты, серьезные очень. И мы надеемся, что она в ближайшее время вольется в основной состав.

То есть получается, что есть у нас самородки, которые скоро продолжат путь маститых спортсменов.

Александр Петкевич:

Самородками, наверное, назвать их нельзя, все-таки они готовились профессиональными специалистами, профессиональными тренерами. И это результат той работы, которая была проделана. Таких ребят хотелось бы иметь побольше, конечно, чтобы была хорошая здоровая конкуренция. В России таких, допустим, как Ханин или Триглос, 5-8. Тренерам есть из кого выбирать. У нас в Беларуси этого нет.

Когда мы готовили программу к эфиру, наши коллеги-корреспонденты очень ностальгировали по временам, когда в каждом дворе стояли бетонные столы для настольного тенниса. Дети после школы бежали, чтобы быстрее сыграть друг с другом. Сейчас этого нет. Так, может быть, именно поэтому у нас такие проблемы в теннисе?

Александр Петкевич:

Может быть, это одна из немногих причин, почему у нас нет такого массового настольного тенниса. Конечно же, хотелось бы, чтобы в настольный теннис, который очень доступный и дешевый вид спорта, начинали дети играть в детских садах. Оказывается, в России и в Китае начинают заниматься с детьми, прививать первые навыки настольного тенниса в детском саду. Может быть, один из уроков физкультуры можно посвятить настольному теннису. Потому что стол для настольного тенниса недорогой, это нетравматичный вид спорта. Можно сразу же на этом этапе отобрать детей, насколько они способны, координированы и в дальнейшем пригодны ли для занятия настольным теннисом. По крайней мере, дать возможность позаниматься, поиграть в настольный теннис любому желающему. Я думаю, что от этого хуже никому не будет. В том числе это здоровый образ жизни, развитие, физическое развитие наших детей.

Владимир Самсонов – настоящая легенда настольного тенниса, человек в некотором роде культовый для нашего спорта. Насколько задействован его опыт, его авторитет именно в популяризации настольного тенниса в Беларуси? Я знаю, он живет в Германии.

Александр Петкевич:

На данный момент он живет в Испании, в Гранаде. В летний период времени выступал в Германии, потом – в Бельгии. Сейчас он с семьей живет в Испании. Конечно же, имея и воспитав такого спортсмена, как Володя Самсонов, который действительно является легендой не только белорусского, но и мирового настольного тенниса, нам бы хотелось получить отдачу от его популярности на большее. К сожалению, он не находит времени, чтобы приехать в Беларусь, дать какие-то уроки настольного тенниса, своим появлением привлечь детей к занятиям настольным теннисом. Может быть, мы где-то недорабатываем. Но у него достаточно плотный график тренировок и выступлений. Но он до сих пор очень серьезно работает, выступает за российский клуб «Факел «Газпрома» (Оренбург). Буквально вчера закончился очередной тур российского чемпионата. Но в этом плане, я считаю, и он, и мы недорабатываем. Я считаю, что это тоже большой минус нам.

Извечный вопрос, который интересует всех, – а можно ли обыграть китайцев?

Александр Петкевич:

Конечно же, можно, но для этого нужны определенные шаги.

Для этого нужно быть китайцем.

Александр Петкевич:

Необязательно. Володя же обыгрывал китайцев, причем достаточно долго. Володя с 1998 по 2000 года (ровно два года, неделя в неделю) был первой ракеткой мира. И он их обыгрывал, и на Кубках мира обыгрывал. Всех обыгрывал китайцев на тот момент. Но это можно назвать чудом, наверное, каким-то. Китай – это действительно машина. Как говорят, немецкая машина, то в настольном теннисе – это китайская машина, которая работает безотказно. Это не только массовость, это профессионализм, это подготовка кадров, этот инвентарь, это строительство спортивных залов для настольного тенниса. Естественно, бороться с этой машиной очень сложно, просто-напросто. Даже простым количеством. И не надо никого убеждать в том, что выбрать из тысячи значительно легче, чем выбрать из 10.

Что нас ждет, по-вашему мнению, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в настольном теннисе нашем?

Александр Петкевич:

Если говорить об Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, то Владимир Самсонов планирует готовиться к этим играм. Я уверен, что он туда отберется без всякого квалификационного турнира, исключительно благодаря своему высокому рейтингу. То же самое касается Павлович Виктории. Это однозначно.

Они реально смогут рассчитывать на медали?

Александр Петкевич:

Я думаю, что нет. Они смогут рассчитывать на, в лучшем случае, при очень удачном выступлении, попадание в восьмерку. Это тоже будет являться достаточно хорошим выступлением. Реально – это 16. А медали на сегодняшний момент – это нереально, потому что надо обыграть как минимум одного китайского спортсмена. Это очень сложно будет. Уровень игры Володи Самсонова сегодня уже не тот. И, наверное, возраст не тот, скоростные качества. Реально надо смотреть на вещи. Только если чудо может произойти. Это то, что касается предстоящих Олимпийских игр. На сегодняшний момент это лучшие игроки, которые есть. То, что я сказал (Триглос, Ханин) – это все перспектива следующих Олимпийских игр. Привалова, Орловская, Дубкова, которые есть в женской команде, Платонов – это те игроки, которые могли бы, допустим, отобраться на Олимпийские игры, но рассчитывать на олимпийские медали не приходится, однозначно.

Если говорить о перспективе развития настольного тенниса в Беларуси, о том, где нам работать, как мы будем работать, то, конечно же, с вводом в эксплуатацию нового Центра олимпийской подготовки по проспекту Победителей, 63, который в декабре должны сдать, конечно же, возможностей становится значительно больше. И приглашать иностранные команды. Потому что не стыдно: мы там поставили 20 теннисных столов, можно установить для более низкого уровня 24 стола, хорошее оборудование, четыре этажа комплекс, есть полностью все для тренировок и отдыха. Есть медицинский кабинет, есть сауны, комнаты отдыха, Интернет. Прекрасный комплекс, которому могут позавидовать ведущие европейские страны. Очень все здорово, хорошо. Но это единственный центр, который есть в нашей стране.

Но главная причина не только в том, где тренироваться. Потому что Володя Самсонов и Вика Павлович выросли в худших условиях, а становились чемпионами Европы. Сегодня мы имеем такой хороший красивый комплекс, а, может быть, и не повторятся такие результаты. Причина вся в том, что на сегодняшний момент не создано ни одного профессионального клуба. И создать их без специального Указа Президента о государственной поддержке, по созданию клубов настольного тенниса, ничего не получится. Потому что на сегодняшний момент игроки, которые достигают возраста 20-22 года, закончив учебу в Высшем учебном заведении, им приходится думать о том, как заработать на жизнь. И если бы были клубы теннисные, где можно зарабатывать заработную плату, продолжать развиваться, продолжать играть в настольный теннис, то они карьеру бы свою спортивную продолжили. То, что и происходит в других странах, в Европе, в той же России, даже в Украине это есть. У нас на сегодняшний момент из-за того, что нет государственной поддержки по созданию клубов в настольный теннис, у нас нет ни одного профессионального теннисного клуба. В связи с этим большинство спортсменов, которые подавали надежды в 16-летнем, в 17-летнем возрасте, достигнув 21 года, прекращают играть.

Это проблема всего нашего спорта, скажем, большинства видов спорта, в том числе и настольного тенниса.